 Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

First News Media17:47 - Сегодня
Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно, иначе коммуникации просто не будут полноценно работать.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, комментируя ход работ в рамках проекта TRIPP (Зангезурский коридор – ред.).

«Довольно детально обсуждаются вид, форма и содержание инфраструктуры. Это все виды коммуникаций: и энергетические, и дороги, и железная дорога. 42-43 км — это длина железной дороги. Остальная инфраструктура пока требует технического изучения и бизнес-планирования», - сказал Григорян в интервью «Азатутюн».

По его словам, маршрут железной дороги уже определен и не подлежит изменению, потому что речь идет о восстановлении пути, оставшейся с советских времен. Остальные транзитные инфраструктуры в советский период отсутствовали, и их нужно проектировать с нуля.

«С 2020–2021 годов мы обсуждали этот участок инфраструктуры железной дороги, включая Ерасх, по направлению к Нахчывану, и с нашей южной стороны», - сказал Григорян.

Он ответил на вопрос, будет ли американская сторона инвестировать также в участок Ерасха.

«Всем сторонам понятно, что инфраструктура будет гораздо более выгодной, если участок Ерасха будет включен. Согласно договоренностям, речь идет о региональной инфраструктурной интеграции. Это означает, что все возможные коммуникации должны стать реальностью», - сказал Григорян.

Он подтвердил контакты с азербайджанской стороной по большому количеству вопросов.

«В тот момент, когда мы начнем проектирование строительства инфраструктуры для разблокировки и будут определены конкретные участки пересечения, эти участки, естественно, должны быть как минимум делимитированы. Альтернативы нет», - сказал Григорян.

В подписанной 8 августа в Вашингтоне лидерами Армении, США и Азербайджана декларации закреплена договоренность о реализации регионального проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
213

Актуально

Точка зрения

На пути к миру: Пашинян встраивается в азербайджанскую повестку

Политика

Азербайджан и Турция провели политконсультации

Политика

Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

Политика

Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Армения

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Симонян предупредил «бывших»

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель Минобороны

Последние новости

Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

Сегодня, 19:45

Бакинский суд вынесен приговор лицу, готовившему теракт в синагоге

Сегодня, 19:30

Подписан меморандум между АЖД и китайским портом Сиань

Сегодня, 19:15

Ряд районов Баку останутся без газа

Сегодня, 19:02

Посол: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Турция провели политконсультации

Сегодня, 18:30

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Сегодня, 18:15

Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и обратно

Сегодня, 18:06

Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Сегодня, 17:47

Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

Сегодня, 17:40

На пути к миру: Пашинян встраивается в азербайджанскую повестку

Сегодня, 17:15

Назначен новый генконсул Азербайджана в Тебризе

Сегодня, 17:10

Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

Сегодня, 17:07

Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Сегодня, 16:58

Поэзия без границ: Нигяр Гасан-заде представляет сразу три программы на крупном фестивале - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Когда и на каких условиях может закончиться война в Украине

Сегодня, 16:46

В Саудовскую Аравию назначен новый посол

Сегодня, 16:44

Шахин Абдуллаев назначен послом Азербайджана в Иордании

Сегодня, 16:42

Эльдар Салимов отозван с должности посла в Иордании и назначен послом в Ирак

Сегодня, 16:38

«Ювентус» уволил Игора Тудора с поста главного тренера

Сегодня, 16:36
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10