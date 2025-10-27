Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно, иначе коммуникации просто не будут полноценно работать.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, комментируя ход работ в рамках проекта TRIPP (Зангезурский коридор – ред.).

«Довольно детально обсуждаются вид, форма и содержание инфраструктуры. Это все виды коммуникаций: и энергетические, и дороги, и железная дорога. 42-43 км — это длина железной дороги. Остальная инфраструктура пока требует технического изучения и бизнес-планирования», - сказал Григорян в интервью «Азатутюн».

По его словам, маршрут железной дороги уже определен и не подлежит изменению, потому что речь идет о восстановлении пути, оставшейся с советских времен. Остальные транзитные инфраструктуры в советский период отсутствовали, и их нужно проектировать с нуля.

«С 2020–2021 годов мы обсуждали этот участок инфраструктуры железной дороги, включая Ерасх, по направлению к Нахчывану, и с нашей южной стороны», - сказал Григорян.

Он ответил на вопрос, будет ли американская сторона инвестировать также в участок Ерасха.

«Всем сторонам понятно, что инфраструктура будет гораздо более выгодной, если участок Ерасха будет включен. Согласно договоренностям, речь идет о региональной инфраструктурной интеграции. Это означает, что все возможные коммуникации должны стать реальностью», - сказал Григорян.

Он подтвердил контакты с азербайджанской стороной по большому количеству вопросов.

«В тот момент, когда мы начнем проектирование строительства инфраструктуры для разблокировки и будут определены конкретные участки пересечения, эти участки, естественно, должны быть как минимум делимитированы. Альтернативы нет», - сказал Григорян.

В подписанной 8 августа в Вашингтоне лидерами Армении, США и Азербайджана декларации закреплена договоренность о реализации регионального проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Источник: Новости-Армения