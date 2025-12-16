 Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:30 - Сегодня
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» представили дизайн новой сцены, на которой в 2026 году в Вене выступят представители 35 стран-участниц.

Видео с визуализацией появилось на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

За оформление отвечает австрийская телерадиокомпания ORF. Основным источником вдохновения стала венская сецессия - художественное направление рубежа XIX–XX веков. Центральным элементом сцены станет масштабная светодиодная конструкция в форме изогнутого листа, дополненная эффектной спиралью, уходящей вверх.

По задумке авторов, листья символизируют новое начало и единство музыки Европы, изогнутые линии развитие и связь, а геометрические орнаменты объединяют искусство и функциональность - дизайн сцены уже вызвал восторженную реакцию в сети: пользователи называют ее «культовой» и уверены, что конкурс в Вене станет одним из самых зрелищных в истории «Евровидения».

Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

