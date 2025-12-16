Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов утверждает, что молодежь потребляет наркотики, которые приобретает в аптеках.

Об этом Ибрагимов заявил во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон «О табаке и табачных изделиях», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

«Контролировать это невозможно. Нам нужно всем вместе контролировать этот вопрос. Самый важный момент - должен быть механизм для исполнения этого закона», - отметил депутат.

Председатель комитета Муса Гулиев в свою очередь заявил, что существуют законы об ограничении табачных изделий и запрете их рекламы: «Хотя эти законы достаточно юридически обоснованы и совершенны, к сожалению, мы не можем сказать того же об их работе».

По его словам, закон об ограничении использования табачных изделий, принятый ранее, практически не работает.

«Учреждения, ответственные за контроль над исполнением закона, также не осуществляют этот контроль в достаточной мере. К сожалению, даже в непосредственной близости от наших школ установлены киоски, где продаются сигареты, причем даже поштучно. Все это является очень серьезным нарушением закона. Я бы очень хотел, чтобы контролирующие органы активизировали свою деятельность в этой области», - сказал Гулиев.

Источник: Qafqazinfo