 Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

First News Media16:45 - Сегодня
Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов утверждает, что молодежь потребляет наркотики, которые приобретает в аптеках.

Об этом Ибрагимов заявил во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон «О табаке и табачных изделиях», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

«Контролировать это невозможно. Нам нужно всем вместе контролировать этот вопрос. Самый важный момент - должен быть механизм для исполнения этого закона», - отметил депутат.

Председатель комитета Муса Гулиев в свою очередь заявил, что существуют законы об ограничении табачных изделий и запрете их рекламы: «Хотя эти законы достаточно юридически обоснованы и совершенны, к сожалению, мы не можем сказать того же об их работе».

По его словам, закон об ограничении использования табачных изделий, принятый ранее, практически не работает.

«Учреждения, ответственные за контроль над исполнением закона, также не осуществляют этот контроль в достаточной мере. К сожалению, даже в непосредственной близости от наших школ установлены киоски, где продаются сигареты, причем даже поштучно. Все это является очень серьезным нарушением закона. Я бы очень хотел, чтобы контролирующие органы активизировали свою деятельность в этой области», - сказал Гулиев.

Источник: Qafqazinfo

Поделиться:
207

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

От редакции

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой ...

Общество

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Общество

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

Последние новости

ЕС подтвердил поддержку парламентским выборам в Армении в 2026 году

Сегодня, 17:24

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Сегодня, 17:09

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Сегодня, 16:50

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Сегодня, 16:45

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Сегодня, 16:40

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Сегодня, 16:37

Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Сегодня, 16:12

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой потере - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:07

Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Сегодня, 15:57

В Би-би-си заявили, что будут защищаться в суде по иску Трампа

Сегодня, 15:50

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Сегодня, 15:40

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

Сегодня, 15:35

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Сегодня, 15:25

Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Сегодня, 15:15

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Сегодня, 15:10

Студент четвертого курса скончался при трагических обстоятельствах

Сегодня, 15:05

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Сегодня, 15:00

Кто будет освобожден по амнистии?

Сегодня, 14:55
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00