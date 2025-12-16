В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО
В результате экспертизы биологически активной пищевой добавки «Глицин Биокор с витаминами B1 и B6» в количестве 10 тысяч единиц, импортированной ООО "Nord Star Pharma" из России, выявлено несоответствие.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Было заявлено, что в указанной продукции обнаружено, что количество витамина B1 ниже нормы.
На основании соответствующего принятого решения, партия продукции была уничтожена.
