 Известный бакинец показал редкие кадры с Жанной Фриске из личного архива - ВИДЕО
Известный бакинец показал редкие кадры с Жанной Фриске из личного архива - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:53 - Сегодня
Российский стилист, со-основатель глянцевого журнала «Pose», бакинец Вадим Галаганов представил на своей странице в социальной сети Instagram кадры из личного архива, снятые 15 лет назад с участием поп-певицы Жанны Фриске.

Вадим Галаганов рассказал подписчикам, что недавно разбирал свои архивы на компьютере и наткнулся на «солнечное видео с прекрасной и доброй Жанной Фриске» - в то время он работал стилистом в журнале GQ.

В комментарии стилист отмечает, что тогда по Москве ходили слухи, что если он стилизует женщин, съемка будет откровенной - по словам В.Галаганова, это отчасти соответствовало действительности, но он никогда не раздевал их полностью, считая, что женщина должна быть как непрочитанная книга - красиво и вкусно, без лишнего.

В.Галаганов отмечает, что все хотели снять Жанну, но она не всегда соглашалась на более откровенные кадры – он связался с ней, рассказал о съемке и прислал мудборд, после чего певица согласилась участвовать. В день съемки он сильно переживал, так как не сообщил ей всех деталей, но был уверен, что она доверяет ему. Он заранее подготовил запасной вариант - съемку в банном халате на случай отказа.

Когда певица пришла на съемку, она сразу интересовалась одеждой, В.Галаганов показал ей дорогие украшения с бриллиантами, которые выступили в качестве основной «одежды» для кадра. При этом использовал свой проверенный прием - улыбку в стиле героя кота в сапогах из мультфильма «Шрек», чтобы разрядить атмосферу. Жанна доверилась стилисту, оценив подход, и съемка прошла комфортно, с возможностью надеть халат при необходимости.

Эта история произошла примерно 15 лет назад и оставила у Вадима яркие воспоминания о работе с Жанной Фриске, вспоминая которую стилист отмечает: «Жанна, я очень скучаю».

Напомним, что одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса - Жанны Фриске - не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Известный бакинец показал редкие кадры с Жанной Фриске из личного архива - ВИДЕО

