Общество

Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

Сеть магазинов игрушек Super Toys официально прокомментировала пожар, произошедший на складе в торговом центре «Садарак».

Как ранее сообщалось, на территории, где начался пожар, находился арендованный склад Super Toys.

Компания заявляет, что их склад был не единственным на этой территории - там располагались ещё около 10 складов других компаний.

По данным Super Toys, пожар начался на одном из соседних складов, а их собственный также оказался в числе пострадавших, где сгорела большая часть товаров. В настоящее время компетентные органы ведут расследование. Точная причина возгорания и официальное заключение будут обнародованы позже.

Несмотря на инцидент, компания заверила, что это не повлияет на её работу. У Super Toys есть ещё шесть складов в разных районах, где хранятся товары. Сеть магазинов продолжает работать в обычном режиме, и покупатели смогут, как и прежде, приобретать товары в магазинах или онлайн.

Как сообщает Musavat.com, сеть магазинов Super Toys известна как один из крупнейших дистрибьюторов игрушек в Азербайджане с 2017 года. У компании 19 филиалов, а в её ассортименте, помимо игрушек, есть широкий выбор электронных товаров: от скутеров до квадроциклов. Отмечается, что Super Toys сотрудничает с государственными структурами, банками, школами и детскими садами.

Как передает издание, в сентябре прошлого года у Super Toys был обнаружен крупный налоговый долг в размере 1 458 915 манатов 28 гяпиков.

Напомним, что торговый центр «Садарак» часто становится местом пожаров. Один из последних крупных инцидентов произошёл в январе 2023 года, когда был задержан подозреваемый в умышленном поджоге 27 магазинов. По итогам нынешнего пожара, в скорую помощь обратились четыре человека, двое из которых были госпитализированы с диагнозом отравление дымом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В связи с пожаром в торговом центре в бригаду скорой помощи обратились в общей сложности 4 человека.

По информации TƏBİB, двое из них после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Обоим был поставлен диагноз отравление дымом, и им была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, лечение продолжается.

