В Баку произошла драка между водителем автобуса и пассажиром - ВИДЕО

В Баку на маршруте №2 произошел инцидент между водителем автобуса и пассажиром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Publika.az, спор между сторонами перерос в драку.

Причиной конфликта стало то, что пассажир сел в автобус, не оплатив проезд картой. На замечание водителя пассажир отреагировал агрессивно. После этого они начали драться.

В ситуацию вмешалась полиция. В настоящее время состояние обоих участников конфликта оценивается как удовлетворительное.