В Баку произошла драка между водителем автобуса и пассажиром - ВИДЕО
В Баку на маршруте №2 произошел инцидент между водителем автобуса и пассажиром.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Publika.az, спор между сторонами перерос в драку.
Причиной конфликта стало то, что пассажир сел в автобус, не оплатив проезд картой. На замечание водителя пассажир отреагировал агрессивно. После этого они начали драться.
В ситуацию вмешалась полиция. В настоящее время состояние обоих участников конфликта оценивается как удовлетворительное.
