В Иране обеспокоены возможным возобновлением санкций СБ ООН

Иран осознает негативные последствия возможного возобновления санкций Совета Безопасности ООН в отношении Тегерана в результате применения западными странами механизма snapback и делает все, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Мы не хотим преуменьшать значение механизма возобновления санкций Совета Безопасности, это совершенно не так. Мы осознаем негативные последствия этого события», - сказал он на еженедельной пресс-конференции.

Дипломат добавил, что Тегеран «обеспокоен» возможными последствиями решения западных стран активировать механизм snapback и «приложил значительные усилия, чтобы этого не произошло».

26 августа в Женеве пройдут переговоры Ирана и «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

США и страны «евротройки» договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

