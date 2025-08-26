На Солнце произошла самая сильная за два месяца вспышка

На Солнце зарегистрирована новая вспышка, равная по силе самой крупной за предыдущие два месяца и относящаяся к предпоследнему классу мощности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Новая мощная вспышка на Солнце зафиксирована в 9:25 по бакинскому времени», - говорится в сообщении.

По шкале рентгеновского излучения сила вспышки составила М4.52. Учёные отметили, что в течение ночи активность звезды нарастала и, судя по существующим тенденциям, в течение 24 часов должна превысить высший уровень X.

Кроме того, по словам учёных, за сутки активные солнечные центры сместились, и часть из них находится на расстоянии 50 градусов от линии Солнце-Земля.