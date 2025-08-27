От блокад к интеграции: Азербайджан и Армения открывают новую страницу для региона

Южный Кавказ вошел в новый исторический этап и оказался в центре масштабной геополитической перестройки.

Важным элементом этой трансформации стало достижение прорывных договоренностей на пути к установлению прочного мира в регионе, закрепленных в документах, которые были подписаны руководителями Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа. То, что еще несколько лет назад казалось невозможным, стало фактом: Баку и Иреван договорились не только о мире, но и о создании нового транспортного маршрута, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахчываном.

В американских документах этот проект получил название TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity (Дорога Трампа к международному миру и процветанию), а в Баку он воспринимается как долгожданная реализация Зангезурского коридора, идея которого была выдвинута после завершения Второй Карабахской войны и юридически закреплена в пункте 9 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, где прямо говорилось о необходимости разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Именно этот пункт стал отправной точкой для сегодняшних решений, и теперь он воплощается в конкретных инфраструктурных проектах, которые способны ускорить процессы развития в регионе.

Но и это еще не все. Мирный пакет оказался шире простого вопроса коммуникаций. Он включает взаимные гарантии безопасности, обязательство не размещать силы третьих стран на границе, а также долгосрочные меры по развитию экономических и энергетических связей. Договоренность не размещать на границе силы третьих стран важна еще и на фоне постоянной тревожности Ирана, который настойчиво подчеркивает, что любые новые транспортные схемы в Сюнике не должны превращаться в «чужой анклав». Тем самым были обозначены рамки, в которых Азербайджан и Армения, при посредничестве США, выстроили конструкцию, учитывающую чувствительность всех сторон: Баку получает реальный выход в Нахчыван и далее к Турции, Иреван сохраняет контроль и юрисдикцию над участком дороги на своей территории, а Иран избавлен от перспективы появления экстерриториальных зон под чужим контролем.

Особое значение имеет тот факт, что впервые в новейшей истории США взяли на себя институциональную роль не только политического медиатора, но и экономического гаранта стабильности. Соединенные Штаты получили «исключительные права на развитие» этого маршрута в долгосрочной перспективе, и речь шла о форме концессии или управления на десятилетия вперед. Для региона это означает не просто помощь в посредничестве, а присутствие крупного инвестора, заинтересованного в сохранении стабильности.

Россия же фактически утратила роль арбитра. Таким образом, баланс сил заметно сместился: США закрепились в роли гарантов и наблюдателей, Турция получила прямой выход в регион, а Москва оказалась на периферии процессов, хотя и не вышла полностью из игры.

Экономическая значимость этой договоренности колоссальна. Южный Кавказ является важным звеном Среднего транспортного коридора, соединяющего Китай и Европу через Каспийское море. До недавнего времени у этой схемы существовали слабые места, в частности, отсутствие надежного сухопутного маршрута через Армению.

Новый путь через Сюник закрывает этот пробел, усиливая значение региона как связующего звена маршрута Восток–Запад. Для Азербайджана это означает прямой, а значит более короткий выход на Нахчыван и далее на Турцию, и тем самым устраняется также многолетняя проблема снабжения Нахчывана. В свою очередь для Армении – это выход из тридцатилетней блокады и возможность зарабатывать на транзите, превращаясь в узел, соединяющий Иран, Азербайджан, Турцию и Грузию. Турция также получает кратчайший путь к Каспию и Центральной Азии, что идеально укладывается в ее стратегию укрепления связей с тюркским миром. Иран получает гарантии отсутствия войск третьих стран у своих рубежей: сохранение юрисдикции Армении над маршрутом через Сюник снимает угрозу появления «чужого коридора» у его границ. Для США новый проект означает превращение дипломатического успеха в долгосрочную экономическую инвестицию, где присутствие американских компаний и операторов гарантирует защиту грузопотоков и страхуемость рисков.

Внутриполитические последствия сделки также значительны. Для Армении она стала стратегически важным решением: именно ради большой мирной сделки Пашинян пошел на определенные шаги, не популярные в среде местных реваншистов, которые не желают мириться с реалиями последних лет и продолжают жить иллюзиями об «Арцахе».

Между тем для Азербайджана подписанные в Вашингтоне документы - это один из показателей успешного хода инициированного Баку мирного процесса и в то же время - старта реализации проектов, нацеленных на региональное развитие, это новый исторический рубеж.

Нельзя не отметить и символическую составляющую происходящего. Фактически впервые за многие годы в регионе не Россия, а США выступили главным организатором и гарантом новой архитектуры. Еще с 1990-х Москва пыталась закрепиться как монопольный арбитр Кавказа, но в 2025 году этот статус окончательно утрачен.

Вашингтон стал не просто медиатором, а инвестором и оператором инфраструктуры, закрепив за собой реальную экономическую роль. Турция закрепляется как главный бенефициар открытых сухопутных связей, а Иран вынужден адаптироваться к новым реалиям, не имея возможности заблокировать процесс.

В этой новой конфигурации Южный Кавказ постепенно обретает очертания пространства сотрудничества, где исторические противоречия уступают место прагматизму и взаимной выгоде. Формирование транспортных маршрутов и институциональных механизмов безопасности задает долгосрочную перспективу, в которой ценность региона определяется его способностью стать частью широкой системы мировой взаимосвязанности.

Подписанные договоренности открывают дорогу процессам, которые выходят далеко за рамки локальной политики, превращая Кавказ в мост между крупными цивилизационными пространствами и тем самым придавая региону новое качество - связующего звена, без которого невозможно представить будущее Евразии.

Али Мамедов