Иреван и Лондон выведут отношения на уровень стратегического партнерства

Армения и Великобритании приняли решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства.

Об этом сообщила пресс-служба МИД республики по итогам встречи в Иреване заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и госминистра Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути.

"Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам", - говорится в сообщении, передает ТАСС.