«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

Проблемы на российско-грузинской границе в районе КПП «Верхний Ларс» в последние дни обострились для армянских экспортёров.

Уже двое суток подряд армянские фуры не пропускают через пункт пропуска. По словам одного из водителей, вернувшегося с КПП, накануне около 30 грузовиков были развернуты обратно без официальных объяснений, передает Грапарак.

«Фрукты возвращают назад, никаких внятных причин нам не называют. Один из россиян только сказал: “Передайте привет Пашиняну, он едет в Америку”», – сообщил водитель.

Издание напоминает, что с мая этого года армянские поставщики сталкиваются с дополнительными проверками: грузинская таможня на протяжении более месяца задерживала партии армянского коньяка, направляя образцы на лабораторный анализ. В июне же аналогичные трудности возникли и при экспорте цветов.

Уже несколько десятков армянских фур были развернуты обратно, а водители, продолжающие ожидать в очереди, сталкиваются с серьёзными проблемами: с каждым часом продукция теряет свежесть и быстро становится неконкурентоспособной на рынке. «Сливы, виноград, персики… В моей машине они уже почти полностью испорчены», - рассказал один из водителей.