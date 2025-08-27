Почему некоторые граждане не могут получить соцвыплаты?

Выплата социальных пособий Государственного фонда социальной защиты гражданам привязана к данным удостоверения личности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявил пресс-секретарь фонда Рашад Мехдили, комментируя ситуацию с невозможностью получения социальных выплат некоторыми гражданами.

Он подчеркнул, что без действующего паспорта осуществление выплат через систему невозможно:

"Поэтому граждане, чьи удостоверения личности по какой-либо причине утратили силу, должны обратиться по данному вопросу в соответствующие органы и получить новый действующий документ. Только после этого станет возможным продолжение социальных выплат".