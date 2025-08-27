Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа стабильности Южного Кавказа

Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» стало не просто очередным выступлением лидера государства на международной арене.

Это четко выстроенный политический манифест, в котором обозначены основные ориентиры внешней политики Баку, его видение региональной архитектуры безопасности и роль Азербайджана как надежного партнера в энергетической и геополитической сферах.

Финальная точка в истории оккупации

Одним из центральных моментов интервью стала оценка итогов карабахского урегулирования. Президент Азербайджана ясно заявил: вопрос территориальной целостности Азербайджана закрыт окончательно. Карабах вернулся в состав страны.

«Почти пять лет назад, в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил справедливость, международное право и собственное достоинство, вернув свои земли. После этого в процессе возник определенный вакуум, поскольку тогда посредники не знали, что им делать дальше. И вновь именно Азербайджан предложил запустить мирный процесс с Арменией. Повторюсь, именно мы инициировали формат переговоров. Мы же представили и проект мирного соглашения. По сути, парафированный в Вашингтоне 8 августа документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном».

Как отметил глава государства, переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке Президента Трампа и его команды. «Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение.

Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии Президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока», - заявил глава азербайджанского государства.

Эта позиция, транслируемая на весь мир, имеет несколько важных целей: напомнить международному сообществу, что армянская пропаганда больше не может спекулировать на «неопределенности статуса»; подчеркнуть, что именно Азербайджан восстановил международное право, в отличие от безрезультатной тридцатилетней «миротворческой дипломатии» Запада и России; зафиксировать образ Баку как победителя, диктующего условия новой региональной реальности.

Президент особо отметил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией, но для этого Иреван обязан внести изменения в Конституцию, исключив оттуда территориальные претензии к Азербайджану. Это ключевой момент. Тем самым глава государства указал, что любые попытки в Армении реанимировать «статусные дискуссии» лишены смысла.

Тем самым Ильхам Алиев дает понять: Баку не удовлетворится полумерами и бумажными декларациями. Мир возможен только тогда, когда Армения юридически и политически откажется от реваншистской идеологии.

Президент Ильхам Алиев, комментируя процесс внесения поправок в конституцию Армении, отметил, что любые внутриполитические потрясения или внешнее вмешательство могут поставить под угрозу достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что документы, подписанные в Вашингтоне, были утверждены от имени всего армянского государства, и отказ от них ударит не только по отношениям с Азербайджаном, но и по доверительным связям Армении с США, ЕС, Турцией и широким международным сообществом. По сути, Ильхам Алиев рассматривает реализацию соглашений как экзамен для армянской государственности: либо Иреван подтвердит готовность к трезвой политике и интеграции в региональную систему мира, либо вновь окажется в плену националистических мифов, рискуя окончательно утратить доверие внешних партнеров.

«…Если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно», - также заявил Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Вашингтонское соглашение основано на взаимном признании территориальной целостности, и его ценность заключается именно в этом принципе международного права. Если Армения откажется от этих обязательств, Азербайджан поступит зеркально, что приведет к потере стабильности и обострению ситуации. По словам Президента, это не личная договоренность между ним и Пашиняном, а межгосударственное обязательство, и любое новое армянское руководство должно проявить мудрость, чтобы не подорвать собственное будущее.

Здесь Ильхам Алиев сформировал главный политический ультиматум Иревану: признание границ – это не уступка, а основа мирного сосуществования. Отказ от этого принципа обернется крахом армянской дипломатии и потерей доверия к государству как к субъекту международного права. Армения либо закрепляет свою государственность через мир, либо вновь рискует оказаться в изоляции и в роли проигравшей стороны.

Региональная безопасность: новая архитектура без посредников

Президент Азербайджана в своем интервью четко дал понять, что концепция «трехстороннего формата» с посредниками утратила значение.

«Роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров, и наша логика основывалась на том, что Минская группа была создана ОБСЕ в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. Поэтому, когда Армения официально признает Карабах частью Азербайджана, и когда они говорят, что конфликт исчерпан, это означает, что юридическое существование Минской группы является абсурдным. А если они настаивают на ее сохранении, это означает, что у них все еще есть территориальные претензии на Карабах. Именно эта логика легла в основу нашей позиции, и нам потребовалось много времени и усилий, чтобы убедить Армению согласиться с тем, что обе стороны должны написать письмо в ОБСЕ о роспуске Минской группы, что и произошло в присутствии Президента Трампа. Итак, процесс начался, и это станет юридической смертью Минской группы, поскольку она уже почти пять лет не функционирует», - заявил глава государства.

Ильхам Алиев четко дал понять, что сегодня главным приоритетом для Азербайджана является создание региональной системы безопасности при участии самих стран региона - Азербайджана, Армении, Турции, Грузии, Ирана.

Это важный сигнал: Азербайджан формирует новый «центр тяжести», предлагает миру модель, где безопасность строится на прагматизме, а не на иллюзорных «миротворческих миссиях».

Воплощение мечты Азербайджана - Зангезурский коридор

Ильхам Алиев подробно объяснил исторические причины разделенности Азербайджана и подчеркнул, что Зангезурский коридор - это не просто транспортный проект, а восстановление исторической справедливости и стратегическая необходимость. После распада Российской империи и советизации Азербайджана Западный Зангезур был передан Армении, что разорвало прямую связь с Нахчываном.

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое - на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван. Но после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, они перерезали эту линию сообщения. Они перекрыли коридор», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что после Второй Карабахской войны, которая закончилась нашей победой, Азербайджан мог бы взять эту часть силой, но не сделал этого.

«В то время армянская армия была полностью деморализована. В армянской армии было 12 тысяч дезертиров, бежавших с войны, в то время как в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Азербайджанская армия была мотивированной, как и все население, и перед нами никого не было. Мы просто остановились 10 ноября 2020 года на нашей границе.

Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном. В течение почти пяти лет мы вели с ними переговоры об этих маршрутах связи. …Но в течение этого почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к нашим требованиям или законным просьбам. Поэтому, когда Президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: «Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно».

Глава государства также отметил, что администрация Трампа отнеслась к оправданной озабоченности Азербайджана с должным вниманием: «Таким образом появился TRIPP, или «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время».

Сегодня Азербайджан обладает возможностью реализовать этот проект мирным путем, с опорой на международные гарантии. Важнейший элемент - инициатива TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), которая придает коридору политический вес и международную легитимность.

Ильхам Алиев подчеркнул, что благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок. «Учитывая, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты», - добавил он.

Азербайджан - Иран: сотрудничество вместо конфронтации

Ильхам Алиев подчеркивает хорошие отношения с президентом Ирана, акцентируя на культурной и языковой близости. Это важный сигнал: Баку видит в Тегеране не соперника, а естественного партнера. Он также разделяет официальную позицию избранных органов власти и «шумиху» со стороны бывших чиновников, чьи заявления Азербайджан игнорирует.

Ильхам Алиев категорически отвергает слухи о том, что Азербайджан хочет «перекрыть» ирано-армянскую границу. Логика проста: если бы у Баку была цель оккупации, он мог бы реализовать ее еще в 2020 году. Но Азербайджан позиционирует себя как освободителя, а не агрессора.

«Мы основываем нашу политику на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности. И это – Президент. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Поэтому эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану.

В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон - со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана - и берете его.

И все это знают. И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали. И наша война была справедливой, освободительной, войной на нашей земле, войной за восстановление справедливости», - заявил Ильхам Алиев

И пока переговоры с Арменией продолжаются, Баку и Тегеран начали совместный проект по созданию обходного маршрута - Аразского коридора. Это снижает зависимость от Армении и укрепляет азербайджано-иранское партнерство. При этом обсуждается перспектива строительства и железной дороги по иранской территории.

Президент Азербайджана твердо дал понять, что Зангезурский коридор не угрожает существующему иранскому маршруту «Север-Юг», а наоборот, его дополняет. Таким образом, транспортные линии через Азербайджан становятся взаимосвязанными: Восток–Запад (Средний и Зангезурский коридоры), Север-Юг (Россия-Азербайджан-Иран), их возможное пересечение через Зангезур, Нахчыван и Иран. Таким образом, выигрывает весь регион.

Ильхам Алиев выстраивает стратегическую линию: Азербайджан не угрожает Ирану, а, напротив, предлагает ему расширение возможностей. Тегеран получает альтернативные пути транзита, а Баку укрепляет имидж ответственного игрока, готового развивать региональное сотрудничество.

По сути, Зангезурский и Аразский коридоры превращаются в часть единой транспортной архитектуры, где Азербайджан - ключевой узел, а Иран - стратегический партнер.

Отношения с Россией: инцидент с самолетом и вызовы доверия

Нарастающее напряжение в отношениях с Россией, особенно после инцидента с гражданским самолетом Азербайджана и последующих тревожных событий с нашими соотечественниками на территории РФ стало одной из тем интервью.

Президент Ильхам Алиев подробно описывал трагическое событие, когда гражданский самолет Азербайджана был поражен российской системой противовоздушной обороны. Он отметил, что сигнал системы предупреждения должен был сработать заранее, однако этого не произошло, а самолет был поражен дважды. Благодаря профессионализму пилотов, воздушное судно смогло совершить посадку в Казахстане, хотя и с повреждениями.

Ильхам Алиев провел параллель с инцидентом 9 ноября 2020 г. во время Второй Карабахской войны, когда азербайджанские силы случайно сбили российский вертолет, приближавшийся к границе. В этом случае Баку немедленно связался с российским руководством, принес извинения, выплатил компенсацию семьям погибших и привлек к ответственности виновных. Этот пример демонстрирует, как Азербайджан действует конструктивно и ответственно, в отличие от реакции Москвы на инцидент с гражданским самолетом.

Президент также обратил внимание на случаи нападений и убийств граждан Азербайджана и россиян азербайджанского происхождения в России после инцидента. Официальные версии причин смерти не убедили Баку, который рассматривает эти события как беспрецедентные и неприемлемые. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение двусторонних отношений, но будет защищать права и безопасность своих граждан.

В целом, эти события демонстрируют растущее недовольство Азербайджана отношением России и указывают на то, что Баку ожидает равного уважения и прозрачности. Инцидент с самолетом и последующие случаи насилия подчеркивают необходимость пересмотра доверительных механизмов и могут стать фактором переоценки роли России в регионе. В то же время, Азербайджан демонстрирует приверженность ответственности, законности и готовность к конструктивному диалогу, что усиливает его позиции в южнокавказском контексте и в международной политике.

«Трамп совершенно другой» - Ильхам Алиев о решимости и мужестве президента США

В этом интервью Президент Алиев подчеркнул личные и профессиональные качества Дональда Трампа, отметив его решимость и прагматизм в международной политике, способность добиваться мира в сложных регионах и смелость перед лицом угроз. Особое внимание было уделено отличию подхода Трампа от прежней администрации США и демонстрации им личного достоинства и дружелюбия, что, по мнению Ильхама Алиева, заслуживает признания, включая номинацию на Нобелевскую премию мира.

«Он действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера. Он очень дружелюбный. Очень великодушный… Он человек, который действительно заслуживает большого уважения. Это была моя первая встреча с ним, но мое отношение к нему как к политику всегда было положительным. Даже во время его первого срока. Хотя в то время у нас не было возможности встретиться, и особенно когда он был лишен возможности переизбрания в результате фальсификации выборов представителями «глубинного государства». Они украли его победу. И то, что господин Трамп говорит об упразднении практики голосования по почте, абсолютно правильно. Знаете, американские администрации всегда любят поучать весь мир, как жить, как строить демократию, как проводить выборы и т.д. Мы все это прекрасно знаем. Но они сами совершили крупнейшую фальсификацию выборов в отношении Президента Трампа, лишив его победы. И в тот период, когда господин Трамп не был президентом, он вел себя очень достойно. Он продемонстрировал большую смелость и достоинство, вернувшись в Америку, где все эти «жабы в болоте» вроде Агентства США по международному развитию (USAID), «Радио Свобода», производители фейковых новостей, включая «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Уолл-стрит джорнэл», «Ньюсуик» были против него. Все они демонизировали его, так же, как демонизировали, например, меня, может быть, не на том же уровне, но тем же способом - распространяя слухи».

Ильхам Алиев раскритиковал политику администрации Байдена, подчеркивая возвращение 907-й поправки как акт неблагодарности США за поддержку в Афганистане:

«Поправка была отменена в 2001 году. Почему? Потому что мы им были нужны в Афганистане. Им нужно было наше небо, им нужно было наше море. Им нужна была железная дорога. Мы оказывали очень важную поддержку американской логистике и транспорту. Как только Байден сбежал из Афганистана, они снова ввели против нас санкции. Как можно быть настолько неблагодарным?! Что мы могли думать о них? И мы прервали все отношения с администрацией Байдена».

В то же время он противопоставляет этому Дональда Трампа, отмечая его решимость, эффективность в международной политике, способность добиваться мира и личное мужество.

«Трамп совершенно другой. Он человек, который, я уверен, сделает Америку не только снова великой. Он сделает Америку снова достойной восхищения. Такой, какой мы все восхищались во все времена, когда США были символом процветания, свободы и развития. Он сделает это. Я уверен, что если он сумел за шесть месяцев принести мир во многие регионы планеты, он это сделает. Но он сталкивается с сильным сопротивлением, вся система против него. И еще я хотел бы подчеркнуть, что меня особенно тронуло его поведение во время покушения на его жизнь. Это нельзя сыграть - ни один спичрайтер, ни один политический советник не способен на такое. Это была нормальная человеческая реакция. Президент Трамп - смелый человек и великий лидер. И я действительно горжусь, что он относится ко мне как к другу», - подчеркнул Ильхам Алиев.

В целом интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» демонстрирует стратегическое видение лидера Азербайджана как активного и ответственного игрока на международной арене. Глава государства четко обозначил позиции Баку по ключевым вопросам региональной безопасности, нормализации отношений с Арменией, экономического сотрудничества и взаимодействия с крупными мировыми игроками. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан способен самостоятельно защищать свои интересы, создавать новые транспортные и энергетические коридоры, укреплять сотрудничество с соседними странами и при этом действовать конструктивно в международной политике. Президент демонстрирует, что страна не только восстановила справедливость и международное право, но и формирует новый региональный порядок, основанный на законности, прагматизме и диалоге, которые становятся фундаментом стабильности и процветания.