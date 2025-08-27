Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

Проводится расследование по факту избиения и нанесения травм двум малолетним детям (2 и 3 года) их родителями в селе Хындырыстан Агдамского района.

Как сообщил Report пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, дети помещены в Агдамскую районную центральную больницу, где проходят обследование и лечение. Состояние 3-летнего ребенка оценивается как тяжелое, решается вопрос о его транспортировке в Баку.

Случай взят под контроль Агдамским центром поддержки детей и семей. Сотрудники центра находятся с детьми в больнице и следят за их состоянием. По предварительным данным, родители задержаны полицией и переданы следствию. Отмечается, что они грубо нарушили статью 60 Семейного кодекса, нанеся ущерб здоровью, нравственному развитию и достоинству детей.

По словам Марданоглу, родители будут привлечены к ответственности и лишены родительских прав в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса.

18:17

В Агдаме тяжело пострадал малолетний ребёнок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель села Хындырыстан Рагимов Вели, 2023 года рождения (имя условное), был доставлен в Центральную районную больницу Агдама с тяжёлыми травмами.

Сообщается, что находящийся в критическом состоянии ребёнок был избит собственным отцом.

Отец малолетнего, Садиг Рагимов, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Согласно инфрмации, малыш уже некоторое время назад подвергался жестоким истязаниям со стороны своих родителей.

Сообщается, что оба родителя, которые, по имеющимся данным, имеют психические расстройства, кусали ребёнка, нанося ему травмы на разных частях тела. После лечения ребёнок был помещён в дом малютки, но позже возвращён родителям.

По данному факту ведётся расследование.