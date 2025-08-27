 Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова21:20 - Сегодня
Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

Проводится расследование по факту избиения и нанесения травм двум малолетним детям (2 и 3 года) их родителями в селе Хындырыстан Агдамского района.

Как сообщил Report пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, дети помещены в Агдамскую районную центральную больницу, где проходят обследование и лечение. Состояние 3-летнего ребенка оценивается как тяжелое, решается вопрос о его транспортировке в Баку.

Случай взят под контроль Агдамским центром поддержки детей и семей. Сотрудники центра находятся с детьми в больнице и следят за их состоянием. По предварительным данным, родители задержаны полицией и переданы следствию. Отмечается, что они грубо нарушили статью 60 Семейного кодекса, нанеся ущерб здоровью, нравственному развитию и достоинству детей.

По словам Марданоглу, родители будут привлечены к ответственности и лишены родительских прав в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса.

18:17

В Агдаме тяжело пострадал малолетний ребёнок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель села Хындырыстан Рагимов Вели, 2023 года рождения (имя условное), был доставлен в Центральную районную больницу Агдама с тяжёлыми травмами.

Сообщается, что находящийся в критическом состоянии ребёнок был избит собственным отцом.

Отец малолетнего, Садиг Рагимов, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Согласно инфрмации, малыш уже некоторое время назад подвергался жестоким истязаниям со стороны своих родителей.

Сообщается, что оба родителя, которые, по имеющимся данным, имеют психические расстройства, кусали ребёнка, нанося ему травмы на разных частях тела. После лечения ребёнок был помещён в дом малютки, но позже возвращён родителям.

По данному факту ведётся расследование.

Поделиться:
1279

Актуально

Точка зрения

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа ...

Политика

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО

Общество

Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ...

Общество

Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны - ФOTO

Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

Стало известно число безработных молодых людей в Азербайджане

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

В Баку приостановили деятельность предприятия по производству воды

«История Азербайджана» в V и VI классах будет преподаваться на государственном языке

Последние новости

Лига чемпионов: «Карабах» вышел вперед в матче с «Ференцварошем» в Баку

Сегодня, 21:40

Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

В США родители обвиняют ChatGPT в смерти 16-летнего сына

Сегодня, 20:40

Ялчин Рафиев: Азербайджано-российские взаимосвязи находятся в центре внимания

Сегодня, 20:20

В США произошла стрельба в католической школе, 20 пострадавших, 3 погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В России может появиться аналог Instagram

Сегодня, 19:45

Лидеры Франции, Германии и Польши выразили в Кишиневе поддержку членству Молдовы в ЕС

Сегодня, 19:15

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата мира в Софии

Сегодня, 19:00

Посол Франции в Азербайджане проинформирована о деталях Вашингтонской встречи - ФОТО

Сегодня, 18:45

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны - ФOTO

Сегодня, 18:30

Турецкие медиа широко осветили интервью Президента Азербайджана телеканалу «Аль-Арабия»

Сегодня, 18:00

Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

Сегодня, 17:42

Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:37

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса

Сегодня, 17:27

Стало известно число безработных молодых людей в Азербайджане

Сегодня, 17:00

Армения назначила нового посла в США

Сегодня, 16:55

Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО

Сегодня, 16:35

Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

РФ против отправки европейских военных в Украину

Сегодня, 16:20
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06