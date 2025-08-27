Лидеры Франции, Германии и Польши выразили в Кишиневе поддержку членству Молдовы в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили Кишинев.

Как сообщают молдавские СМИ, визит состоялся по приглашению президента Майи Санду по случаю Дня независимости Республики Молдова.

В совместном заявлении для прессы Майя Санду сказала, что для Молдовы нет альтернативы Европе.

Эмманюэль Макрон заявил, что Молдова заслуживает их поддержки.

Фридрих Мерц сказал, что двери Европейского Союза открыты для Молдовы.

Дональд Туск отметил, что с Молдовой Европа станет сильнее.