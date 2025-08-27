 В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ | 1news.az | Новости
Общество

В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ

First News Media22:00 - 27 / 08 / 2025
В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ

По случаю Дня города Лачин проводятся Международные дни кино стран СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проект реализуется Министерством культуры Азербайджана совместно с Молодежным фондом и Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA), а также Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества по СНГ.

26 августа в городском кинотеатре «Лачин» состоялось открытие Дней кино.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и вернувшиеся на родину лачинцы – кинолюбители.

Заведующий отделом Государственного фонда кино Рашад Гасымов в своем выступлении подчеркнул значимость проведения в Лачине первого международного киномероприятия, поблагодарил Министерство культуры и другие структуры за организацию.

Было отмечено, что в рамках проекта в течение трех дней будет показано 8 фильмов производства 7 стран.

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Лачин, губернатор и я» (режиссер Aмиль Амал), снятый на киностудии Hoçazfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино.

Кинолента повествует о жизни и политической деятельности военного министра Азербайджанской Демократической Республики, генерал-губернатора Карабаха Хосров бека Султанова.

После показа режиссер Амиль Амаль поблагодарил всем причастным к созданию фильма и организации мероприятия.

В тот же день кинозрители посмотрели фильмы «Набат» (режиссер Рашид Сулейманов, Казахстан) и «Эсимде» (режиссер Актан Арым Кубат, Кыргызстан).

Отметим, что Международные дни кино стран СНГ завершатся 28 августа. В Лачине также продолжается Молодежный лагерь стран СНГ.

