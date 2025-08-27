В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ
По случаю Дня города Лачин проводятся Международные дни кино стран СНГ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проект реализуется Министерством культуры Азербайджана совместно с Молодежным фондом и Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA), а также Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества по СНГ.
26 августа в городском кинотеатре «Лачин» состоялось открытие Дней кино.
В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и вернувшиеся на родину лачинцы – кинолюбители.
Заведующий отделом Государственного фонда кино Рашад Гасымов в своем выступлении подчеркнул значимость проведения в Лачине первого международного киномероприятия, поблагодарил Министерство культуры и другие структуры за организацию.
Было отмечено, что в рамках проекта в течение трех дней будет показано 8 фильмов производства 7 стран.
Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Лачин, губернатор и я» (режиссер Aмиль Амал), снятый на киностудии Hoçazfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино.
Кинолента повествует о жизни и политической деятельности военного министра Азербайджанской Демократической Республики, генерал-губернатора Карабаха Хосров бека Султанова.
После показа режиссер Амиль Амаль поблагодарил всем причастным к созданию фильма и организации мероприятия.
В тот же день кинозрители посмотрели фильмы «Набат» (режиссер Рашид Сулейманов, Казахстан) и «Эсимде» (режиссер Актан Арым Кубат, Кыргызстан).
Отметим, что Международные дни кино стран СНГ завершатся 28 августа. В Лачине также продолжается Молодежный лагерь стран СНГ.