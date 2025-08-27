Сегодня бакинское метро будет работать в усиленном режиме

27 августа столичное метро будет работать в усиленном режиме в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен", меры контроля будут особенно усилены на станции "Гянджлик", расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, где пройдет игра, а также на станциях "28 Мая" и "Нариманов".

Согласно операционному плану, на указанных станциях будет составлен график дежурств. Для направления болельщиков и облегчения их передвижения к арене планируется привлечение дополнительной рабочей силы.

Движение поездов будет организовано в соответствии с летним графиком. Резервные составы будут держаться в готовности для выпуска на линию в случае необходимости.

Также отмечается, что если матч перейдет в дополнительное время, рабочие часы метро будут продлены, чтобы болельщики могли без затруднений вернуться домой.