Начинается суд на Ганиматом Захидовым

First News Media11:05 - Сегодня
Дело Ганимата Захидова, обвиняемого в открытых призывах против государства, направлено в суд.

Как сообщает AПA, уголовное дело передано в производство судьи Фахри Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Дата предварительного судебного заседания пока не известна.

Отметим, Г.Захидов обвиняется по статье 281.2 УК АР. Решением Сабаильского районного суда города Баку от 25 июля 2018 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Для предъявления обвинения обвиняемому, скрывающемуся от следствия, 4 августа 2018 года было направлено обращение в компетентные органы Французской Республики, однако его задержание и экстрадиция не были возможны.

18 сентября 2025 года был вызван на допрос на 20 октября 2025 года, однако не явился.

В соответствии со статьями 467-13.6 и 467-13.7 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении обвиняемого Ганимата Захидова решением Бинагадинского районного суда от 14 ноября 2025 года было открыто заочное производство, обеспечено право на защиту.

На основании собранных по делу доказательств 18 сентября 2025 года было принято решение о повторном предъявлении Г. Захидову обвинения по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Однако, поскольку он скрывался за пределами Азербайджанской Республики, предъявить ему обвинение не представилось возможным.

Согласно предъявленному обвинению, Ганимат Захидов 4 июля и 15 июля 2018 года на платформе YouTube распространял открытые призывы к применению силы против существующей власти, сформированной и действующей на законных основаниях в Азербайджане.

Досудебное расследование по уголовному делу было завершено 17 ноября.

