 Российская альпинистка Наталья Наговицына признана пропавшей без вести | 1news.az | Новости
Российская альпинистка Наталья Наговицына признана пропавшей без вести

First News Media09:37 - Сегодня
Российская альпинистка Наталья Наговицына признана пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, без вести пропавшей.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

"Да, она (Наговицина - прим. ТАСС) признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может", - сказал он.

Накануне в МВД Киргизии рассказали ТАСС, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой фирме намекнули на ее гибель, принеся соболезнования родным и признав, что спасти альпинистку не удалось. На странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) компании разместили фото Наговициной наряду с погибшим неподалеку итальянцем Лукой Синигальей и без вести пропавшими гражданами Ирана Марьямом Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом.

В понедельник начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

О попытках спасения Наговициной

Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.

