Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет брака

В сентябре 2025 года стало известно, что 58-летняя актриса, обладательница «Оскара» Николь Кидман и 57-летний кантри-певец Кит Урбан приняли решение о разводе.

Издание Page Six сообщает, что Н.Кидман и К.Урбан официально завершили развод.

Согласно судебным документам, бывшие супруги отказались от любых прав на алименты и содержание детей. Их дочери - Сандей Роуз, 17 лет, и Фейт Маргарет, 15 лет - будут жить с актрисой 306 дней в году, а К.Урбан сможет видеться с ними «каждые вторые выходные».

Актриса и певец также согласились, что не будут платить алименты, ссылаясь на ежемесячный доход свыше 100 000 долларов у каждого.

Все совместное имущество - инвестиции, банковские счета, мебель, техника, автомобили и личные вещи - будет разделено по взаимному согласию, каждый сохраняет то, что уже находится в его собственности.

Кроме того, стороны обязались оплачивать свои юридические расходы самостоятельно - однако при этом какие-либо подробности о наличии брачного контракта не разглашаются.

