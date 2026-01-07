 Микки Рурк раскритиковал сбор денег в свою поддержку: «Я бы не стал просить милостыню» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Микки Рурк раскритиковал сбор денег в свою поддержку: «Я бы не стал просить милостыню» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Американский актёр и сценарист, бывший профессиональный боксёр Микки Рурк опубликовал в Instagram видеообращение к своим подписчикам, в котором резко раскритиковал кампанию по сбору средств в его поддержку.

Напомним, что ранее в сети появились сообщения о том, что 73-летний актёр якобы начал сбор денег для погашения задолженности по аренде жилья в Лос-Анджелесе, из которого его хотят выселить.

В своём видео Рурк выразил недовольство тем, что подобные инициативы распространяются без его ведома, и призвал поклонников быть осторожными с подобными акциями.

Микки Рурк заявил, что не имеет никакого отношения к сбору средств или благотворительным фондам, которые были созданы от его имени. По его словам, он никогда не просил и не будет просить деньги у поклонников или посторонних людей, и считает происходящее унизительным и вводящим в заблуждение.

Звезда фильма «Девять с половиной недель» подчеркнул, что не знает, кто стоит за этой инициативой, и намерен разобраться в ситуации вместе со своим адвокатом. Он призвал всех, кто уже перевёл деньги, немедленно запросить их обратно.

Также Рурк признался, что в прошлом у него были серьёзные финансовые трудности, связанные с пандемией, забастовкой в индустрии и проблемами с жильём, и что в сложный момент ему помог близкий друг. Однако он отдельно подчеркнул, что обращаться за пожертвованиями к публике - не его путь.

«Это не я и не мой стиль. Мне не нужны чужие деньги. Я бы не стал просить милостыню, хочу, чтобы люди вернули то, что отправили», - заявил актёр, добавив, что рассчитывает прояснить ситуацию и в скором времени вернуться к работе.

