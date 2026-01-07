«Məsafələr»: Айгюн Кязимова спела дуэтом с Насими Мамедовым - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова объединилась с популярным певцом Насими Мамедовым в трогательном дуэте «Məsafələr» (Расстояния) - музыка и слова песни принадлежат Фариду Керимли.

Песня впервые прозвучала в новогоднюю ночь на совместном выступлении артистов, и сразу же завоевала внимание публики - видео с их исполнением, снятое поклонниками, быстро разлетелось по социальным сетям, сделав песню популярной ещё до официального релиза.

Клип на «Məsafələr» снят в живописной Шамахе режиссером Эмином Мурадовым. В работе показаны эмоции двух влюбленных, которых сыграли А.Кязимова и Н.Мамедов, а сама песня передает простую, но очень трогательную мысль - расстояния не становятся преградой для настоящей любви, если любишь всем сердцем.

Трек «Məsafələr» уже доступен на всех электронных музыкальных платформах.

