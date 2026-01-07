 Фархад Мамедов: Противоречия в письме председателя СледКома РФ Бастрыкина... | 1news.az | Новости
Фархад Мамедов: Противоречия в письме председателя СледКома РФ Бастрыкина...

First News Media12:33 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2025 года отметил, письмо Бастрыкина вызвало серьезное удивление...

Действительно, текст письма вызывает удивление от количества противоречий и отсутствия логики... И это письмо главного юриста России, который то и дело поучает жизни русских и занимается политикой с антимигрантской риторикой.

Письмо подлинное!

В начале письма Бастрыкин отмечает, что расследование уголовного дела о крушении самолета завершено (!). То есть, процесс завершен...

В другом абзаце Бастрыкин продолжает мысль тем, что "на основании совокупности полученных доказательств уголовное дело прекращено".

Но потом Бастрыкин почему-то информирует, что "для установления причин крушения... назначена комплексная авиационно-техническая судебная экспертиза..., которая не завершена".

И в завершение тот же Бастрыкин пишет, что "с учетом выводов экспертизы планируется дать дополнительную оценку обстоятельствам крушения в рамках возобновленного уголовного дела".

Письмо из Простоквашино получается какое-то... Только за авторством председателя Следственного Комитета целой России... Старосты Юрфака СПбГУ...

Так уголовное дело прекращено или все же возобновлено?!

Про оценку причин крушения Бастрыкин отмечает погодные условия (облачность)... Облачность, Карл!... Самолет и облака... Даже не туман... Об-лач-ность! Полнейший бред!!!

То есть, по Бастрыкину получается, что завершенное уголовное дело пришло к выводу, что причиной крушения самолета стали облака... А сейчас вот "назначена комплексная авиационно-техническая судебная экспертиза...", та, которая еще не завершена... и после завершения экспертизы можно будет дать "дополнительную оценку" в рамках возобновленного уголовного дела...

Бастрыкин против Путина

Президент Путин в октябре, в Душанбе уже дал оценку причин крушения, признав, что крушение произошло в результате работы ПВО ВС РФ. При чем тут облака?!

Тут главный вопрос - Бастрыкин пытается изменить высказанную уже позицию Путина, или это самодеятельность главного следователя России?!

И на последок... Страховые выплаты не компенсация!

Бастрыкин утверждает, что "организованы выплаты компенсаций", а это ложь!

Таким образом, можно сделать вывод, что данное письмо было отправлено 17 декабря с расчетом на то, что в период одного года расследование не завершилось и придется ждать результатов дополнительных экспертиз.

Россия пытается выиграть время. Но с какой целью и для чего?

Президент России уже признал факт, принес в свойственной ему манере извинения... Дело остается за компенсацией и наказанием виновных. Значит, Россия, посылая такие "удивительные" письма, старается пролонгировать процесс, чтобы не делать одно из двух оставшихся справедливых ожиданий/требований Азербайджана.

Все эти неуклюжие, противоречивые и непрофессиональные телодвижения не приводят к изменению позиции Азербайджана. Баку выжидает, так как импульс от признания президента Путина все еще не потерял значения... Однако после письма Бастрыкина в Баку могут начать сомневаться в том, что Россия предпримет адекватные действия...

У Азербайджана в арсенале свое уголовное дело и возможность обратиться в международные суды.

