В Лачыне прошёл праздничный концерт в честь Дня города - ФОТО

По инициативе Министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе День города Лачын был торжественно отмечен в третий раз.

В честь праздника на сцене, установленной на берегу реки Хакяри, прошёл концерт с участием известных мастеров искусств и художественных коллективов Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

За представлением наблюдали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, вернувшиеся в родные края жители, а также участники Молодёжного лагеря стран СНГ, организованного в Лачыне, который в этом году выполняет миссию культурной столицы СНГ.

В числе гостей была молодежь из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

Отметим, что 26 августа - День города Лачын - был учрежден Указом Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года «Об учреждении городских дней на освобождённых от оккупации территориях Азербайджанской Республики».