В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции в Гарадагском районе столицы, был задержан ранее судимый 42-летний Эльшан Керимов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что при обыске у него и в его автомобиле было обнаружено и изъято в общей сложности 10 килограммов 821 грамм наркотических средств: героин, опиум, гашиш, марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также 100 таблеток метадона, обладающего сильным действием.

Задержанный в своих показаниях заявил, что приобрел наркотические средства через гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети и чья личность устанавливается следствием. Он планировал разделить их на части и продать.

Следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении Э. Керимова, продолжаются.

Следует отметить, что с начала текущего года сотрудниками Гарадагского РУП (Районное управление полиции) из незаконного оборота было изъято 155 килограммов различных видов наркотических средств.