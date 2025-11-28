 «Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
«Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:15 - Сегодня
«Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня путь к славе уже не обязательно лежит через ТВ, радио или большие шоу, так как социальные сети открыли возможности для каждого: достаточно одного вирусного видео, одного удачного поста - и ты уже в центре внимания миллионов.

Границы между обычными людьми и звёздами стираются, старые правила больше не работают. В отличие от прошлых десятилетий, когда звёзд создавали профессиональные продюсеры, теперь популярность может настигнуть каждого за считанные минуты, и каждый имеет шанс стать настоящей звездой.

Так произошло с жителем Бейляганского района 17-летним Пярвином Алиевым, который снял для TikTok видео на отрывок из трека испанского музыканта Elilluminari «Perra» (С*ка), который обрел новую популярность как «Loco» (Сумасшедший). Он не стремился стать популярным или прославиться - просто записал видео на понравившийся трек, о чем рассказал в эфире программы «Tarixin bir günü», куда был приглашен после обрушившейся на него славы в социальных сетях.

Огромный толчок к популярности Пярвина Алиева пришёл после того, как его видео репостнул итальянский футболист Риккардо Калафьори, защитник английского клуба «Арсенал» и сборной Италии. Благодаря этому ролик завирусился по всему миру: его стали смотреть, комментировать и переснимать пользователи из разных стран. На данный момент видео набрало уже 29,5 миллиона просмотров, превратив обычного подростка из Бейлягана в настоящую интернет-звезду.

Именно после этого о Пярвине Алиеве начали писать азербайджанские СМИ. История обычного подростка, внезапно оказавшегося в центре внимания миллионов пользователей, быстро разошлась по новостным сайтам и социальным сетям. Интерес к нему вырос не только со стороны аудитории, но и со стороны рекламодателей. В короткие сроки подросток смог начать монетизировать свою популярность - его страница в TikTok (более 184 тысяч подписчиков) превратилась не просто в блог, а в полноценный источник дохода. Сегодня стоимость одной рекламной публикации на его странице, по имеющимся данным, составляет около 500 манатов, что ещё недавно казалось невозможным для обычного школьника из региона, который, по его словам, благодаря заработку в соцсетях помогает материально своей семье.

Сегодня с П.Алиевым уже снимают коллаборации известные и состоявшиеся звёзды социальных сетей. Одним из первых на него обратил внимание блогер Гусейн Гасанов, который не только записал с подростком совместные видео, но и оказал ему личную поддержку. Именно по его инициативе Пярвин занялся лечением зубов - блогер отвёл его к стоматологу и помог решить проблему, с которой подросток долгое время жил.

В эфире программы «Tarixin bir günü» Пярвин сообщил, что его семья в Бейлягане занимается семеноводством. По его словам, в Баку он приехал погостить к дяде и на данный момент остаётся у него. Однако при этом он не смог вспомнить номер школы, в которой учится, что вызвало вопросы у зрителей и породило обсуждения в соцсетях о том, насколько вообще налажена его школьная жизнь.

На этом фоне история с вирусным треком получила ещё одно продолжение - на телевидении. Певицы Гумрал и Манзура Мусаева исполнили этот же трек в эфире канала ATV в программе Rəngərəng, при этом, похоже, совсем не понимая смысла текста - как, впрочем, скорее всего, и сам Пярвин Алиев. Это можно расценить и как упущение со стороны редакторов программы, поскольку ключевая строчка песни – «Loco, tu mujer es una perra» - в переводе означает: «Сумасшедший, твоя женщина - с*ка».

Тренды приходят и уходят так же быстро, как и популярные песни или челленджи. Сегодня вирусный ролик делает подростка звездой, завтра мир уже переключается на что-то новое. История Пярвина Алиева наглядно показывает, что слава в социальных сетях непредсказуема и мимолетна, а сможет ли он удержать и приумножить свою популярность - покажет время. При этом важно помнить, что для подростка основой должна оставаться определённая стабильность - образование, семья и личностное развитие, которые помогают сохранять опору в мире стремительно меняющихся трендов. И подростки, и их родители не должны это забывать, ведь тренды уходят, а жизнь продолжается, и её основы нужно строить каждый день.

