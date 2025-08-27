В Баку мопедист избил водителя посреди дороги - ВИДЕО
На проспекте Дарнагюль в Баку произошёл конфликт на дороге, ставший причиной остановки движения.
Как передает 1news.az, инцидент произошёл 25 августа.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как два мопеда пытаются проехать сквозь плотный поток машин и один из них задевает зеркало одной из машин, что приводит к выражению недовольства со стороны автомобилиста. Вместо того чтобы извиниться, мопедист останавливается прямо посреди пробки, заблокировав движение и вступает в словесную перепалку с автомобилистом, которая быстро перерастает в драку.
Очевидец обратился к нам с просьбой обнародовать это видео, чтобы призвать водителей к взаимному пониманию и уважению на дороге.
К сожалению, несмотря на многочисленные предупреждения Дорожной полиции, подобные случаи продолжают происходить, создавая хаос на дорогах и подвергая риску жизнь как самих нарушителей, так и окружающих.
