Глава МИД Армении рассказал коллеге из Кыргызстана о договоренностях с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил своему кыргызстанскому коллеге Жээнбеку Кулубаеву детали соглашения, достигнутого Иреваном и Баку.

Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что речь идет о парафировании соглашения между Арменией и Азербайджаном об установлении межгосударственных отношений и установлении мира, а также о возможностях, открывающихся в случае разблокирования транспортных коммуникаций.

Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки.

Лидеры Армении и Азербайджана – Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали 8 августа в Вашингтоне совместную декларацию, которую также закрепил своей подписью в качестве свидетеля президент США Дональд Трамп. Согласно декларации, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) — дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджаном через Сюникскую область Армении. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о роспуске Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Источник: Sputnik Армения