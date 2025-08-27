 Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ

First News Media00:05 - Сегодня
Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ

Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, которые погибли во время рейда в Екатеринбурге, пишет издание «Проект».

Источники издания заявили, что российские силовики надругались над братьями Зияддином и Гусейном Сафаровыми, которые погибли во время рейда в Екатеринбурге в июне.

Один из источников, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что российские силовики отрезали братьям Сафаровым половые органы. Азербайджанский общественный деятель анонимно рассказал журналистам, что «над ними надругались».

Собеседники издания не сообщили, произошло ли это во время пыток или уже после гибели Сафаровых. Азербайджанский источник «Проекта» сказал, что власти страны не стали это афишировать, «чтобы не уронить престиж».

— В июне 2025 года в Екатеринбурге в результате рейда силовиков задержаны десятки человек из числа этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных в 2001–2011 годах. При задержании скончались два брата Сафарова. В июле СМИ сообщили, что Азербайджан передал РФ доказательства «пыток и убийства» азербайджанцев.

Поделиться:
282

Актуально

Политика

Али Асадов: Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое ...

В мире

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их ...

Экономика

Министр: Азербайджан играет роль стратегического моста между Центральной Азией и ...

Общество

Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ

В Кяльбаджаре четыре человека пострадали при взрыве газа

В Евлахе мужчина ранил ножом отца

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Завтра в Азербайджане завершится выплата пенсий

В Баку создается пешеходная зона, которая соединит площадь Фонтанов и Зимний парк - ФОТО

«История Азербайджана» в V и VI классах будет преподаваться на государственном языке

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ

Сегодня, 00:05

Казахстанский «Кайрат» впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 00:00

Трамп заявил о готовности к «экономической войне» с Россией

26 / 08 / 2025, 23:40

В Кяльбаджаре четыре человека пострадали при взрыве газа

26 / 08 / 2025, 23:20

Иран готов возобновить непрямые переговоры с США по ядерному досье

26 / 08 / 2025, 23:00

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

26 / 08 / 2025, 22:40

В Евлахе мужчина ранил ножом отца

26 / 08 / 2025, 22:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

26 / 08 / 2025, 22:00

Один из столичных районов останется без воды

26 / 08 / 2025, 21:40

Посол Израиля высказался о военном сотрудничестве с Азербайджаном

26 / 08 / 2025, 21:20

Арагчи: Иран готов к любому развитию событий в регионе

26 / 08 / 2025, 21:00

127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

26 / 08 / 2025, 20:45

496 поступивших в БГУ набрали более 600 баллов

26 / 08 / 2025, 20:40

Министр: Азербайджан играет роль стратегического моста между Центральной Азией и Южным Кавказом

26 / 08 / 2025, 20:20

Азербайджанские товары вошли в тройку лидеров по продажам в маркетплейсе Alibaba

26 / 08 / 2025, 20:00

В Лачине готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы

26 / 08 / 2025, 19:45

Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА

26 / 08 / 2025, 19:30

Достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Азербайджаном и Сирией в сфере культуры

26 / 08 / 2025, 19:16

Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей - ФОТО

26 / 08 / 2025, 19:00

Суд отклонил ходатайство Саргсяна о прекращении его уголовного преследования

26 / 08 / 2025, 18:45
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06