Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге - СМИ

Российские силовики могли надругаться над братьями Сафаровыми, которые погибли во время рейда в Екатеринбурге, пишет издание «Проект».

Источники издания заявили, что российские силовики надругались над братьями Зияддином и Гусейном Сафаровыми, которые погибли во время рейда в Екатеринбурге в июне.

Один из источников, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что российские силовики отрезали братьям Сафаровым половые органы. Азербайджанский общественный деятель анонимно рассказал журналистам, что «над ними надругались».

Собеседники издания не сообщили, произошло ли это во время пыток или уже после гибели Сафаровых. Азербайджанский источник «Проекта» сказал, что власти страны не стали это афишировать, «чтобы не уронить престиж».

— В июне 2025 года в Екатеринбурге в результате рейда силовиков задержаны десятки человек из числа этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных в 2001–2011 годах. При задержании скончались два брата Сафарова. В июле СМИ сообщили, что Азербайджан передал РФ доказательства «пыток и убийства» азербайджанцев.