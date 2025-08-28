Пашинян: Иреван и Баку в сентябре обсудят детали достигнутых соглашений

Армения и Азербайджан в сентябре начнут обсуждать детали соглашений, достигнутых 8 августа в США.

Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«В сентябре мы начнем обсуждать детали, которые, однако, не могут противоречить провозглашенным принципам», - отметил он, имея в виду, открываемые коммуникации региона должны быть под юрисдикцией стран, по которым они проходят.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Иревана к миру.

В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Иреван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Источник: ТАСС