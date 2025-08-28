Пашинян заявил, что в конце сентября посетит Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в конце сентября посетит с визитом Россию.

Так премьер прокомментировал приглашение российского вице-премьера Оверчука в ходе его последнего визита в Иреван, о котором напомнили Пашиняну журналисты, передают армянские СМИ.

"Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию. У нас сложилась очень хорошая практика активных обоюдных визитов", - заявил Пашинян на брифинге после заседания правительства.

Он также заявил о запланированных контактах с Путиным на полях ШОС.