Политика

Мир с Азербайджаном впредь необратим - Пашинян

First News Media13:43 - Сегодня
Мир с Азербайджаном впредь необратим, заявил на брифинге в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мир впредь необратим, и я считаю это моей миссией и миссией нашего правительства. Между Арменией и Азербайджаном установлен мир, он требует институционализации. Нет какого-либо сомнения, что я и наше правительство решительно и последовательно будем придерживаться институционализации мира», - сказал Пашинян.

По его словам, «мы приблизим наш условный корабль к мирной гавани, уже приблизили, сейчас необходимо, чтобы эти причалы были более надежными, стабильными и были построены».

Источник: Новости-Армения

