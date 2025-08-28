Экс-посол Армении в США станет главным советником Пашиняна

Завершившая дипломатические полномочия в США посол Армении Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра РА.

Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметим, что срок полномочий Макунц в качестве посла в США истек. В посольстве Армении в США 22 августа состоялся прощальный прием в честь последней.

Напомним, что новым послом Армении в США назначен уже бывший министр труда и социальных вопросов республики Нарек Мкртчян.

Источник: News.am