Не имеет отношения к интересам Армении: Пашинян о высказывании Нетаньяху по «геноциду армян»

Высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по «геноциду армян» не имеет никакого отношения ни к Армении, ни к ее народу, ни к национальным интересам республики.

Как сообщают армянские СМИ, об этом глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в четверг на брифинге.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично он признает события 1915-1917 годов в Османской империи «геноцидом».

Во время интервью с одним из самых популярных американских подкастеров Патриком Бет-Дэвидом, уроженцем Армении, Нетаньяху сказал: «Я думаю, мы сделали это. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию» - хотя на самом деле израильский парламент не принимал подобного закона.

На вопрос, почему ни один израильский премьер-министр никогда не признавал «геноцид» в Османской империи, Нетаньяху ответил: «Я только что признал. Вот, пожалуйста».

По словам Пашиняна, Армения должна разобраться, хочет ли, чтобы признание «геноцида армян» стало «геополитической разменной монетой в руках тех, кто не имеет отношения к реальности и интересам армянского народа».

Хочет ли армянский народ, чтобы вопрос о признании «геноцида» становился предметом путаницы в интервью, также добавил он.

По словам премьера, сам он не хочет этого, и призвал граждан сфокусироваться на интересах армянского государства.

Напомним, Израиль долгое время избегал официального признания так называемого «геноцида» в Османской империи во время Первой мировой войны, однако, как отмечают местные СМИ, Нетаньяху сигнализировал об изменении своей позиции на фоне ухудшающихся отношений с Турцией.

