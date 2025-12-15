Закрывается компания с задолженностью в 61 тыс. манатов
Компания «Qafqazenerqoservis» официально прекращает свою деятельность.
Как отмечается, за предприятием числится налоговая задолженность в размере 61 291 маната. Юридическим представителем компании указан Новрузов Алтай Мурсал оглу. Организация была создана с минимальным уставным капиталом в 20 манатов.
«Qafqazenerqoservis» была зарегистрирована в июле 2004 года и на протяжении двух десятилетий числилась в государственном реестре юридических лиц.
Источник: Valyuta.az
Джамиля Суджадинова
