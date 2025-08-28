Эрдоган встретился с футболистами сборной Азербайджана - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов женской футбольной команды «Юксековаспор».

Как сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), среди участников встречи были также выступающие за эту команду игроки сборной Азербайджана Вюсаля Сейфеддинова, Вюсаля Гаджиева, Жаля Махсимова и Айтадж Шарифова. Между тем недавно перешедшая в клуб Севиндж Джафарзаде не смогла присутствовать на встрече, так как поздно присоединилась к составу.

Отметим, что «Юксековаспор» в прошлом сезоне вышла в Суперлигу как победитель 1-й лиги.