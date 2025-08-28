На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова.