На Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен

За прошедшие сутки на Солнце появилось не менее сотни новых пятен.

Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые назвали процессы, идущие в главной солнечной активной области № 4197, «каким-то адом». За сутки в этой области появилось не менее 100 новых пятен. Ученые выразили недоумение тем, куда девается вся эта энергия, поскольку за сутки там не произошло ни одной вспышки.

На сайте Лаборатории отмечается, что прогноз солнечной активности в течение ближайших суток остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, которые поступают вместе с космическими и наземными данными. С одной стороны, на Солнце сохраняется чрезвычайно большое число крупных пятен, что свидетельствует о наличии существенных запасов вспышечной энергии. С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки спадает.

26 августа Институт прикладной геофизики сообщил о четвертой за день вспышке на Солнце.

Источник: Gazeta.ru