 На Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен

First News Media08:45 - Сегодня
На Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен

За прошедшие сутки на Солнце появилось не менее сотни новых пятен.

Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые назвали процессы, идущие в главной солнечной активной области № 4197, «каким-то адом». За сутки в этой области появилось не менее 100 новых пятен. Ученые выразили недоумение тем, куда девается вся эта энергия, поскольку за сутки там не произошло ни одной вспышки.

На сайте Лаборатории отмечается, что прогноз солнечной активности в течение ближайших суток остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, которые поступают вместе с космическими и наземными данными. С одной стороны, на Солнце сохраняется чрезвычайно большое число крупных пятен, что свидетельствует о наличии существенных запасов вспышечной энергии. С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки спадает.

26 августа Институт прикладной геофизики сообщил о четвертой за день вспышке на Солнце.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
320

Актуально

Точка зрения

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Политика

Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Точка зрения

Тихая дипломатия с большим эффектом: Азербайджан показывает пример

Общество

Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

В мире

Пашинян заявил, что католикос всех армян должен уйти

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Поставки нефти по «Дружбе» возобновились

СМИ: Рост государственного долга Армении ускоряется

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

Глава Татарстана против лишения детей мигрантов, не знающих русского языка, возможности обучения в школах

«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы

Последние новости

Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Сегодня, 13:00

Пашинян заявил, что католикос всех армян должен уйти

Сегодня, 12:55

Тихая дипломатия с большим эффектом: Азербайджан показывает пример

Сегодня, 12:50

Ещё на трёх перекрёстках установлены новые светофоры

Сегодня, 12:43

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Сегодня, 12:32

Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

Сегодня, 12:26

Поставки нефти по «Дружбе» возобновились

Сегодня, 12:20

Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:12

СМИ: Рост государственного долга Армении ускоряется

Сегодня, 12:08

В Азербайджане растёт число внезапных детских смертей - Причина

Сегодня, 11:55

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Сегодня, 11:45

Посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты Президенту Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев примет участие в праздновании 80-летия победы в войне в Китае

Сегодня, 11:33

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11:30

Будут захоронены останки еще 3 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне - ФОТО

Сегодня, 11:25

Глава МИД Ирана поддержал премьера Израиля

Сегодня, 11:20

Первый кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина - ФОТО

Сегодня, 11:12

В аэропорту Нахчывана из чемоданов украдены 10 тыс. манатов

Сегодня, 11:05

Кино на неделю: Ремейк «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Дания предложила ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты

Сегодня, 10:53
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. УСегодня, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05