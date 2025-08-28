Экс-главу Минздрава Польши избили за ковидные ограничения в стране

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили за политику во время пандемии, передает RMF24.

По данным радиостанции, двое мужчин напали на экс-министра у ресторана в центре города Седльце на востоке страны. При этом они «активно критиковали» решения, принятые во время борьбы с COVID-19.

В материале уточняется, что сейчас Недзельский находится в местной больнице, где проходит диагностическое обследование. Его жизни ничто не угрожает.