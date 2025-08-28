 Стали известны все соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Стали известны все соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media21:20 - 28 / 08 / 2025
Стали известны все соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов по футболу.

В результате жеребьевки "Карабах" в основном этапе Лиги чемпионов сыграет дома с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды), "Копенгагеном" (Дания), а на выезде — с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетиком Бильбао" (Испания).

21:00

Сегодня в Монако проходит жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов по футболу.

По итогам жеребьевки своих соперников по групповой стадии узнает и агдамский «Карабах», который сыграет восемь матчей – четыре дома и столько же в гостях.

В ходе жеребьевки первым соперником «Карабаха» стал лондонский «Челси», который приедет в Баку.

Вторым соперником агдамцев стал «Ливерпуль», и англичане проведут матч на своем поле.

Третьим соперником «Карабаха» стала португальская «Бенфика», матч пройдет в Лиссабоне.

Также команда Гурбана Гурбанова примет на своем поле немецкий «Айнтрахт».

