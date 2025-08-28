Cегодня определятся соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Мероприятие состоится в 20:00 по бакинскому времени.

В ходе жеребьевки в том числе определятся соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха".

Перед жеребьевкой 36 команд, участвующих в основном этапе, были разделены на 4 корзины. Команда под руководством Гурбана Гурбанова находится в четвертой корзине.

Первый тур плей-офф Лиги чемпионов УЕФА пройдет с 16 по 18 сентября. Последние матчи состоятся 28 января 2026 года.

Этап плей-офф начнется 17-18 февраля. Победитель сезона Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026 определится после финального матча, который состоится 30 мая в столице Венгрии Будапеште.

Источник: Report