Нетаньяху заявил о начале обсуждения вопроса о демилитаризованной зоне к югу от Дамаска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "в эти минуты" ведется обсуждение вопроса о создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом на севере Израиля, сообщила канцелярия главы кабмина, передает ТАСС.

"Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь. Обсуждение этих вопросов ведется прямо сейчас, в эти минуты", - сказал Нетеньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.