Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

В Баку доставлен ребёнок, который, предположительно, подвергался пыткам со стороны родителей в Агдаме.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) в ответ на запрос 1news.az, 27 августа около 16:20 в отделение скорой помощи Центральной районной больницы Агдама был госпитализирован малолетний мальчик, 2023 года рождения, в коматозном состоянии.

У ребёнка была диагностирована тупая травма различных частей тела. После оказания необходимой медицинской помощи для получения более квалифицированной помощи ребёнок был перевезён в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

Пациента поместили в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с диагнозом «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома над левым полушарием головного мозга, множественные ушибленные раны тела».

Была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия.

В настоящее время лечение пациента продолжается, его состояние оценивается как тяжёлое.

Также сообщается, что второй ребёнок, 2024 года рождения (мальчик), сейчас находится под наблюдением врачей в профилактических целях и будет передан соответствующим органам.

