Интервью

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах пчеловодства - ИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
Как уже сообщалось ранее, 21 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии магазина кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Balland, расположенного в городе Кяльбаджар.

Это событие стало значимым шагом в деле возрождения Кяльбаджара, ведь он издавна славится своими традициями пчеловодства. Уникальный горный рельеф, уникальная флора и благоприятный микроклимат способствуют производству высококачественного и целебного меда. Пчеловодство всегда было одной из основных сфер занятости местного населения. Яркий пример этому – семейное хозяйство Сабира Мустафаева, многие годы занимающегося этой деятельностью. После Отечественной войны он вместе с семьей вернулся на родную землю и восстановил свое хозяйство.

В интервью 1news.az Сабир Мустафаев поделился своими впечатлениями от встреч с главой государства и рассказал о планах на будущее.

– Какие чувства вы испытали при встрече с главой государства?

– Для меня огромная честь, что господин Президент посетил нашу пасеку и принял участие в открытии магазина кяльбаджарского меда. Впервые глава государства попробовал наш мед и ознакомился с нашим хозяйством в 2021 году. Помню, наш мед очень ему понравился, и он дал определенные поручения относительно расширения хозяйства и выхода на зарубежные рынки. И это для меня и всей моей семьи самая высокая оценка и предмет гордости. В этом году на открытии магазина господин Президент вновь похвалил нашу продукцию и сказал, что сам пропагандирует наш мед, ест его каждый день и посылает иностранным гостям. То, что глава государства так запросто разговаривает с простым человеком, говорит о его душевности, искренности и благородстве. И мы гордимся таким Президентом.

Развитие пчеловодства, как и многих других сфер в нашей стране, неизменно связано с именем Ильхама Алиева. В 2018 году глава государства подписал указ, согласно которому пчеловоды получали субсидии за каждую пчелиную семью в течение 5 лет. С того времени количество пчелиных семей в Азербайджане выросло с 270 тысяч до 600 тысяч. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя продукцией пчеловодства и даже готовы выходить на зарубежные рынки.

– Каково это заниматься любимым делом на родной земле?

– Это невероятно прекрасно. Все эмоции трудно передать словами. Я занимался пчеловодством здесь и до оккупации, в 5-6 лет работал с коптильней для пчел вместе с отцом. Когда после освобождения наших земель я впервые ступил на руины нашего дома, то нашел эту коптильню. Совершенно случайно она сохранилась в рабочем состоянии. Я подарил ее краеведческому музею Кяльбаджара.

– Скажите, а что именно делает местный мед таким уникальным?

– Мед из каждого региона Азербайджана прекрасен. Кяльбаджарский мед славился своим качеством и вкусом еще в советское время – на Выставке достижений народного хозяйства в Москве он удостаивался наград в разные годы. Для меня его уникальность заключается в том, что я вырос на этом меде. Это – вкус и запах моей родной земли.

– Сколько пчелиных семей у вас сейчас? Планируете ли вы расширяться?

– Когда в 2021 году господин Президент посетил наше хозяйство, у нас было 200 пчелиных семей, а сейчас уже 400. Интерес к этой сфере возрос, и теперь вся наша семья занимается пчеловодством. Я рассказал господину Президенту, что мой сын, получивший образование в области международных отношений, хотел заниматься другим делом, но после того, как глава государства посетил наше хозяйство и сказал такие добрые слова о кяльбаджарском меде, изменил свое решение. Теперь он готовится взять управление хозяйством в свои руки. Идея открыть магазин, по сути, тоже принадлежит моему сыну. И мы планируем расширять хозяйство, насколько это возможно.

На фото Сабир Мустафаев с сыном

– Вы используете традиционные методы или применяете современные технологии?

– Мы используем традиционные методы, но применение современных технологий обязательно. Без них сейчас невозможно заниматься пчеловодством, потому что глобальное потепление оказывает большое воздействие на эту сферу. Новые подходы необходимы, и они есть. Каждый год в Азербайджане проводятся международные конференции по пчеловодству, где мы осваиваем новые знания и технологии.

– Намерены ли вы выводить свою продукцию на международный рынок?

– Да, наша главная цель – выход на международный рынок. Пока что невозможно полностью обеспечить местный рынок, если речь идет о кяльбаджарском меде, спрос очень высок. Но после того, как мы удовлетворим потребности местного рынка, будем выходить на международный. На самом деле неформально мы уже присутствуем на зарубежных рынках. Многие наши соотечественники, проживающие за границей, покупают азербайджанский мед, особенно кяльбаджарский, карабахский. Кроме того, его покупают и туристы, приезжающие в регион. Официального экспорта пока нет, но, надеюсь, в будущем мы этого достигнем. Это и есть наша главная цель.

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах ...

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах пчеловодства - ИНТЕРВЬЮ

