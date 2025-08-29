Умер композитор Родион Щедрин

Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни мировой классик Родион Щедрин.

О смерти Р.Щедрина 1news.az сообщает со ссылкой на Telegram канал Большого театра.

Причина смерти не сообщается.

Отметим, что Родион Щедрин являлся автором семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Напомним, что с 1958 года Р.Щедрин был женат на одной из величайших балерин XX века Майе Плисецкой, которой не стало в мае 2015 года.