 Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

First News Media15:52 - Сегодня
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ, передает РИА Новости.

Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.

"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.

Он предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

"А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.

Поделиться:
337

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Общество

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении ...

Точка зрения

ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

В мире

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Последние новости

Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Сегодня, 16:10

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Сегодня, 15:52

На одном из центральных проспектов Баку столкнулись автомобили - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Сегодня, 15:32

ITV отмечает 20-летие - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

Сегодня, 15:20

Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

Сегодня, 15:15

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Сегодня, 15:05

ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

Сегодня, 15:00

В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

Сегодня, 14:50

Трамп сократит иностранную помощь еще на $5 млрд

Сегодня, 14:35

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Сегодня, 14:25

Премьер-министра Таиланда отстранили с должности

Сегодня, 14:02

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

Сегодня, 13:50

Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Сегодня, 13:35

Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день - ФОТО

Сегодня, 13:25

Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону

Сегодня, 13:15

Умер композитор Родион Щедрин

Сегодня, 13:06

Четырехлетняя девочка погибла, упав со второго этажа «ASAN xidmət»

Сегодня, 12:50

Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

Сегодня, 12:40
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05