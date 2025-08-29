Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ, передает РИА Новости.
Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.
Он предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
"А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.
