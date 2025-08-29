Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ, передает РИА Новости.

Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.

"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.

Он предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

"А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.