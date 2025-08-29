Иран подключит железную дорогу Чабахар для транспортировки грузов на Кавказ

Исполнительный вице-президент Ирана Махаммад Джафар Каем Панах объявил, что правительство активно работает над завершением проекта железной дороги Чабахар и ее присоединением к железнодорожной сети страны.

По его словам, этот железнодорожный путь вскоре будет соединен с международными коридорами.

Махаммад Джафар Каем Панах, посетив коридор «Север-Юг» в Чабахаре, заявил ИРНА о стратегической важности проекта железной дороги Чабахар.

Он отметил, что «подключение этой трассы к национальной железнодорожной сети заложит основу для создания международного коридора».

Каем Панах добавил, что данный маршрут сможет транспортировать основные товары из порта Чабахар на север страны, а оттуда — на Кавказ, в Россию и Европу, что усилит роль Ирана в региональной и глобальной торговле.