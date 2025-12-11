«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Гамбурга в Москву на заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Кстати, я отсюда отправлюсь в Москву, где должен принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Сейчас мы укрепляем отношения с Евросоюзом, и я отсюда отправляюсь в Москву. Есть здесь несовместимость? Очевидно, что тут нет никакой несовместимости", - сказал Пашинян в беседе с журналистами в Гамбурге. Он уточнил, что «не видит противоречий в этих двух интеграционных проектах», поскольку они, по его словам, "существуют в нашей реальности". «Все это укладывается в логику сбалансированной политики Армении»,- заверил Пашинян, передают армянские СМИ.

11 декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Москва рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. Министр экономики Геворг Папоян утверждал, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС.