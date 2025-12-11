В Сумгайыте маршрутный автобус и грузовик застряли на разрытой дороге

В Сумгайыте не прекращающиеся несколько дней дожди привели к последствиям.

Как сообщает 1news.az, после дождя в поселке Иншаатчылар города были распространены кадры, на которых видно, как транспортные средства застревают на участке дороги, где проводились земляные работы.

Сообщается, что на дороге перед средней школой №9 в поселке застряли маршрутный автобус марки «Isuzu» и грузовой автомобиль.

Для извлечения застрявших транспортных средств на место происшествия была привлечена спецтехника.